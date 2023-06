IHCC announces 2023 Spring Graduates

JUNE 6, 2023

OTTUMWA — Indian Hills Community College has released the names of the 308 students who completed their graduation requirements at the end of the 2023 Spring Term.

This is a list of students who received an Associate of Arts (AA) degree, Associate of Science (AS) degree, Associate of Applied Science (AAS) degree, Diploma (DIP), or Certificate (CER) from IHCC.

(The students are listed by hometown. We would appreciate it if you would publish the names of students whose hometowns are in your paper’s circulation area as time and space permit.)

Agency Makenna H Arbogast IA AA

Agency Corey D. Haynes IA AA

Agency Amber N Ludwig IA AAS

Albia Joseph J Pistek IA AAS

Albia Jeremiah P Johnson IA AAS

Albia Emma E Bagley IA AA

Albia Emma E Bagley IA AAS

Albia Andrew M Ford IA AAS

Albia Wyatt J Jourdan IA AA

Albia Rachel Catherine Showers IA AA

Albia Reed Michael Faber IA DIP

Albia Isaac John Michel Schroeder IA DIP

Albia Joseph Pearson IA DIP

Albia Cody A. Dalman IA AAS

Albia Gavin Archer IA AA

Albia Jacob Briggs IA AA

Albia Stephanie Conley IA AAS

Albia Isabella J Wilson IA AA

Albia Emily Kathleen Prescott IA AA

Albia Alexis M Main IA AA

Albia Skylar D. West IA AAS

Albia Brooke Rena Smith IA AA

Albia Meghan Jones IA AA

Alleman Andrew E Reaman IA AAS

Altoona Abbigail M Cataldo IA AA

Ames Haleigh Hadley IA AS

Atalissa Morgan R Hartz IA AAS

Barnes City Kaden A Criswell IA DIP

Batavia Ryan Doud IA DIP

Beacon Tatum Westercamp IA DIP

Bettendorf Kaya Baca IA AA

Birmingham Kyle R Crafton IA AAS

Blakesburg Jason D Harter IA AAS

Blakesburg Chelsea L Kirkpatrick IA DIP

Bloomfield Wyatt Adam Williams IA DIP

Bloomfield Kade Micheal Martin IA DIP

Bloomfield Blayne D. Scott IA DIP

Bloomfield Chad K Walker IA AAS

Bloomfield Kaden Jon Culbertson IA DIP

Bloomfield Dean I. Bragg, Jr. IA DIP

Bloomfield Tayden L. Bish IA DIP

Bloomfield Brody B. Humphrey IA AA

Bloomfield Sarah A. Miller IA AAS

Bloomfield Shelby Rose Ernst IA AA

Bloomfield Samantha Elizabeth Blackwell IA AA

Bloomfield Eryn Munley IA AAS

Bloomfield Morgan D Klaus IA AA

Bloomfield Morgan D Klaus IA AS

Bloomfield Olivia Murrell IA AAS

Bloomfield Ivan A Garcia IA AAS

Bonaparte Jonah Allan Westercamp IA AAS

Burlington Hunter J Johnson IA AAS

Cantril Jackson C Hamburg IA AAS

Cedar Rapids Deborah M Kalanga IA AA

Cedar Rapids Abigail A Ray IA DIP

Cedar Rapids Chekinah M Ngalula IA AA

Centerville Isaac L Byrd IA AA

Centerville Liannette Ortiz IA AA

Centerville Aubreyonna D McGill IA AA

Centerville Aubreyonna D McGill IA AAS

Centerville Merrick Jon Mathews IA AA

Centerville Trayton Cole Smith IA AA

Centerville Ava Hutton IA AA

Centerville Kennedy Shropshire IA AA

Centerville Lucas B Henderson IA DIP

Centerville Nicholas Jewett IA AAS

Centerville Cessna A Stufflebeem IA AAS

Centerville Mikayla L Stephens IA AA

Centerville Claire Elise Mathews IA AA

Centerville Brier N Daugherty IA AAS

Centerville Charles J Severson IA AAS

Centerville Gracie K Hinners IA AAS

Chariton Mark S Pyatak IA AA

Chariton Mark S Pyatak IA AS

Charles City Emma Mae Marie Roney IA AAS

Corning Hailey J Mendenhall IA AAS

Davenport Aaron S Lang IA AAS

Davenport Thai’yanna R Roberts-Lewis IA AA

Davenport Jack L Sieverding IA AAS

Deep River Ethan Willie Pierce IA DIP

Delta Gable Joseph Goff IA DIP

Delta Degan S Shipley IA DIP

Delta Dillon Reed Kapple IA DIP

Delta Clayton T Visser IA DIP

Donnellson Carla M Yoder IA AA

Drakesville Colt M. Davis IA DIP

Drakesville Allison R Armstrong IA AA

Dubuque Jack R Smith IA AA

Eddyville Blake Nicholas Hughes IA DIP

Eldon Allison N Sloan IA DIP

Eldon Tristin Cloke IA DIP

Eldridge Samuel T Erickson IA AAS

Eldridge Ryann Cheek IA AA

Eldridge Ryann Cheek IA AAS

Elkhart Sydney R Anderson IA AA

Elkhart Sydney R Anderson IA AS

Exline Teghan D Maxwell IA AA

Exline Gracie M McVeigh IA AA

Fairfield Eulando N Gardener IA AAS

Fairfield Bradley J Anderson IA AAS

Fairfield Tristan S Paton IA AAS

Fairfield Carson P Taylor IA AA

Fairfield Lydia E Stark IA AAS

Fairfield Kennedy Seaba-Wilkinson IA AA

Fairfield Patricia Anne Wilkins IA AAS

Fremont Allison Carmen Blad IA AA

Fremont Marisa D Morrow IA AAS

Fremont Kaden Pollock IA AA

Grimes Rachel Lyn Tjaden IA AAS

Harlan Ethan D Lemon IA AAS

Hedrick Sandra E. McReynolds IA AA

Hedrick McKenna N Swearingen IA AAS

Hedrick Astrid Ariana Garcia IA AA

Hedrick Kirstan Garcia IA AAS

Homestead Carly L. Campbell IA AA

Indianola Destiny D Lewis IA AA

Iowa City Antonio negro IA AA

Jamaica Kinze Laabs IA AA

Kanawha Monica Therese Krieger Sickels IA AAS

Keota Conner J Woltering IA AAS

Keota Megan M Adler IA AAS

Knoxville Laci J. Messamaker IA AS

Knoxville Ross H Clarke IA AAS

Lenox Tyra J Stoaks IA AA

Lenox Tyra J Stoaks IA AS

Lineville Rayleigh Dale Snyder IA AA

Lone Tree Julieyn Eden IA AAS

Lovilia Lucas Jackson Hogeland IA DIP

Lovilia Brodie Conner IA DIP

Lynnville Matthew Tyler German IA DIP

Marshalltown McKenna Jenae Meyer IA AAS

Melrose Jacob Allen Keller IA DIP

Melrose Justin James Keller IA DIP

Milo Samantha A Henry IA AA

Moravia Coley C Reed IA AAS

Moravia Maggy Jo Spurgin IA AA

Mount Pleasant Hunter R Stearns IA AAS

Mount Pleasant Madalynn P Anderson IA AA

Mount Pleasant Abby L Jalas IA AA

Mount Pleasant Samuel R Carrasco IA AAS

Mount Vernon Jillian M McGuire IA AA

Muscatine Malia C Washington-Cook IA AA

Mystic Matthew R Lewis IA AA

Mystic Kele Marie Cossel IA AA

New London Hannah L Ortberg IA AA

New Sharon Wyatt John Van Weelden IA DIP

New Sharon Drake A Hall IA DIP

New Sharon Reilly Flaig IA AA

North Liberty Ethan M Manthey IA AAS

Ollie Chloe Sue Conger IA AA

Oskaloosa Nathan Roberts IA DIP

Oskaloosa Jackson J Taylor IA DIP

Oskaloosa Abby L Lumsden IA AAS

Oskaloosa Karsen Jason Briggs IA DIP

Oskaloosa Brady A Albaugh IA AAS

Oskaloosa Treyton Carl Holmes IA DIP

Oskaloosa Ryan E. Mabee IA DIP

Oskaloosa Dominic Alan Guthrie IA DIP

Oskaloosa Jasmine E Hebrink IA AAS

Oskaloosa Skyler Dean Jarvis IA DIP

Oskaloosa Chantell Elaine Graham IA AA

Oskaloosa Caleb N Bartlow IA AAS

Oskaloosa Carson Simon IA DIP

Oskaloosa Ryllie Siroky IA AAS

Oskaloosa Cale Andrew Holmberg IA AAS

Oskaloosa Kristyn E. Corcoran IA CER

Ottumwa Caleb Steven Noble IA AAS

Ottumwa Bobby D. Skinner IA DIP

Ottumwa Deja Simone Charleston IA AAS

Ottumwa Ann C Denner IA AA

Ottumwa Kelsey Sample IA AAS

Ottumwa Treytun C Garcia IA AS

Ottumwa Justin Lee Chapple IA AAS

Ottumwa Brandon E McKeag IA AAS

Ottumwa Brandon E McKeag IA DIP

Ottumwa Hannah M. Cavanaugh IA AAS

Ottumwa Vicente M Guerrero IA AAS

Ottumwa Arin Lynn McMullin IA AA

Ottumwa Dallas N Pilcher IA AAS

Ottumwa Lillian Mitchell IA AA

Ottumwa Isaac D Eaton IA AAS

Ottumwa Anthony Steven Philip Reyman IA AA

Ottumwa Sage C Rupp IA AAS

Ottumwa Daniel Martinez IA AAS

Ottumwa April M Lara IA AAS

Ottumwa Ireland R Garrett IA AAS

Ottumwa Wyatt C Barwick IA AAS

Ottumwa Ethan T Leu IA AAS

Ottumwa Jacqueline Rose Garcia IA DIP

Ottumwa Heidi M Merrill IA AA

Ottumwa Dylan Z Baldwin IA AA

Ottumwa Steve Frank Ngoupa Lemoupa IA AAS

Ottumwa Zarren T Kirubakaran IA AA

Ottumwa Halten Aine IA DIP

Ottumwa Jessica S Townsend IA AAS

Ottumwa Alex H Lowe IA AA

Ottumwa Skyeler K Benedict IA AS

Ottumwa Reggie Melendez IA AAS

Ottumwa Cassondra G Gideon IA AA

Ottumwa Trevan T Francis IA AA

Ottumwa Maria R Langarica IA AAS

Ottumwa Carrie M Brown IA AA

Ottumwa Chelsie J Schooley IA AA

Ottumwa Tayah J Spiker IA AAS

Ottumwa Nayeli Juarez-Pallares IA AAS

Ottumwa Leticia Sosa IA AA

Ottumwa Meyeh Wanlai Francisca IA AA

Ottumwa Eddiean L Tirado IA AA

Ottumwa Carissa L Pilcher IA AA

Ottumwa Brent C Williams IA AA

Ottumwa Timothy A. Matthews IA AAS

Ottumwa Princesse L. Dennis IA AA

Ottumwa Janet A. Fletcher IA AAS

Ottumwa Adrian O Magana IA DIP

Ottumwa Heath A Stidham IA AAS

Ottumwa Teshema C Monroe IA AA

Ottumwa Omar Beltre IA AA

Ottumwa Kourtney Lake IA AA

Ottumwa Alexander N Renneberg IA AA

Ottumwa Tyson Lewis-Dean Paris IA AAS

Ottumwa Stephen A. D. Heckart IA AAS

Ottumwa Elijah J. Jacobs IA AA

Ottumwa Bethany R Vasquez IA AA

Ottumwa Kaylynn A. Paulos IA AA

Ottumwa Zachary W Leonard IA AAS

Packwood Kelsie Bohrn IA AAS

Pella Andrew J Cottington IA AA

Pella Katja Waltenberger IA AAS

Plano Lucas T Bailey IA DIP

Pleasant Hill Sydney M McNeeley IA AA

Pleasantville Justin D Nickel IA AAS

Pleasantville Seth J Schumacher IA AAS

Pulaski Michael Rae Prevo IA DIP

Red Oak Sydnee R Herman IA AAS

Sigourney Levi Andrew Dehne IA DIP

Sigourney Brookelyn M. Hemsley IA CER

Sigourney Karson G Weber IA DIP

Sigourney Ty M Shafranek IA DIP

Sigourney Austin Andrew Gorsh IA DIP

Stanton Gabrielle Lindburg IA AAS

Stockport Austin M Summers IA AAS

Stockport Jacy Droz IA AAS

Story City Spencer C Thornton IA AAS

Strawberry Point Garrett Johnston IA AAS

Unionville Isabel M Hanes IA AA

Unionville Isabel M Hanes IA AAS

Victor Kayla Lambrecht IA AAS

West Des Moines Mary Jane Kent IA AAS

What Cheer Julian Charles VanPatten IA DIP

Sacramento David P Jones CA AA

Highlands Ranch Samuel Hart CO AA

Immokalee Nevertesonne Lahens FL AA

Palm Coast Jadashia L Catlin FL AA

Weston Alejandro Andres Arrieta Hernandez FL AA

Buford Jorge A Becerra GA AA

Chicago Tobias L Bell IL DIP

Harvard Lizeth Flores Bernal IL AA

Rock Island Manuel J Limon IL AA

Zionsville Jack A Nelson IN AA

Bowie THELMA BIH BERINYUY TAMUKONG MD AA

Stevensville Riley A Bettich MI AA

Coon Rapids Carter W Hemann MN AAS

Minneapolis Dare E. Kroeten MN AA

Kirksville Rachel W Ngalula MO AAS

Kirksville Taylor R McKim MO AAS

Kirksville Bonnie J McKim MO AAS

Knox City Landon D Hubble MO AS

Pollock Guindolynn J Anderson MO AAS

Unionville Shayla L Noland MO AAS

Unionville Grant Tracy Mathes MO AAS

Unionville Justin L Webb MO AAS

Pine Hill Emanuel De Jesus Teixeira NJ AA

Brooklyn Ryan Myers NY AA

Mount Vernon Truth Harris NY AA

Columbus Israel Foston OH AA

Elysburg Cade P Linn PA AA

Erie Kawaun C. Deboe PA AA

Carolina Alondra Delimar Martinez Rosado PR AA

Toa Alta Daniel F Figueroa Otero PR AA

Gatineau Enoch Kalambay QC AA

Gatlinburg Maria Lawrence TN AAS

Garland Lado H Laku TX AA

Laredo Sergio G Chavez TX AA

Laredo Gregorio Campos TX AA

Tomball Rebekah Dianne Gutierrez TX AA

Speedwell Christopher J Sizemore VA AA

Sultan Abigail C McKee-Sargent WA AAS

Sultan Brandon M Spencer WA AAS

Milwaukee Donald K McHenry WI AA

Bilbao Galder Gaztelu-Iturri Izaguirre AA

Brisbane Jaskaran Singh Sohal AA

Fermo Jamaine Kevin Mejias AA

Hachioji Kento Tani AA

Kingston Dean Anthony Clarke AA

La Chapelle-En-Serval Lisa Geraldine Bonnefoy AA

Olsztyn Izabela M. Zukowska AA

San Pedro Sula Luis Eduardo Perez Benavides AAS

San Secondo Matteo Scarduzio AA

Santo Domingo Hennesys Nathaly Lalane Tejeda AA

Tomigusuku Yuto Takuma AA

Wongawallan Mitchell Hayden Revie AA

Teah S Chunn AA

Fabian Amhof AA

Mouhamadou Moustapha Mbow AA