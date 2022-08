IHCC 2022 Summer Honor Roll

AUGUST 23, 2022

OTTUMWA — Indian Hills Community College has released the names of the 159 students who were on the college’s academic Honor Roll for the 2022 Summer Term. To be included on the Honor Roll an IHCC student must be enrolled fulltime and have a grade point average for the term of 3.5 or higher on a 4.0 scale.

Afton Bailey A. Thatcher IA

Agency Danielle A. Batterson IA

Albia Andrew M. Ford IA

Albia Wyatt J. Jourdan IA

Albia Gage L. Shaffer IA

Albia Emma E. Bagley IA

Albia Kelsey A. Sulentich IA

Albia Kara R. Anderson IA

Albia Jeremiah P. Johnson IA

Allerton John F. Cook IA

Ankeny Savanna L. Scholl IA

Ankeny Monica Krieger Sickels IA

Batavia Payton A. Cline IA

Batavia Joshua M. Brewington IA

Batavia Hannah E. Morgan IA

Batavia Kaitlin R. Swartz IA

Batavia Justin L. Peters IA

Beacon Avery D. Kauffman IA

Birmingham Holly E. Spees IA

Birmingham Sarah R. Lowe IA

Blakesburg Jason D. Harter IA

Bloomfield Charity J. Hobbs IA

Bloomfield Chad K. Walker IA

Bloomfield Ashton Lyons IA

Bloomfield James M. McNary IA

Bloomfield Kelsey D. Rook IA

Bonaparte Jonah A. Westercamp IA

Brighton Keith Charlier IA

Brooklyn Trase A. Kriegel IA

Centerville Charles J. Severson IA

Centerville Ryan A. Currington IA

Centerville Blair A. Burtlow IA

Centerville Brier N. Daugherty IA

Centerville Jayleigh S. Millhouse IA

Centerville Patton L. Oehler IA

Centerville Cainen M. Harger IA

Centerville Jessica A. Kimm IA

Centerville Connager G. Logsdon IA

Centerville Mikito Tanaka IA

Chariton Natalie Ilyenko IA

Chariton Tori F. Good IA

Charles City Emma M. Roney IA

Coralville Ahamed M. Salih IA

Corning Garrett L. Marn IA

Council Bluffs Wanda R. Zellmer IA

Davenport Jack L. Sieverding IA

Des Moines Katherine L. Martens IA

Drakesville Ashley M. Jones IA

Eldon Stephanie Jones IA

Eldridge Samuel T. Erickson IA

Fairfax Adetola C. Dansou IA

Fairfield Averi L. Henderson IA

Fairfield Travis A. Hurt IA

Fairfield Johan A. Stokstad IA

Fairfield Tristan S. Paton IA

Fairfield Tessa Shipley IA

Farmington Christian M. Douthart IA

Hedrick Shannon R. Spears IA

Iowa City Peyton Q. Steva IA

Iowa City Musa A. Abdelmahmoud IA

Keosauqua Jeremy L. Muntz IA

Knoxville Braulio A. Flores Barboza IA

Knoxville Sophia R. Murphy IA

Knoxville Tara J. Uitermarkt IA

Lockridge Liam Gerleman IA

Lovilia Adam M. Gatewood IA

Mason City Elizabeth R. Odonnell IA

Melcher Coy M. Dejong IA

Milo Gabriel I. Neer IA

Milton Dustin L. Heckethorn IA

Moravia Ashlyn K. Chapman IA

Moravia Collette C. Teno IA

Moulton Dylan C. Mohr IA

Moulton Clanci I. Huff IA

Mount Pleasant Samuel R. Carrasco IA

Mount Pleasant Huy P. Le IA

Mystic Adam J. Koll IA

Oskaloosa Nicole L. Comstock IA

Oskaloosa Craig H. Blackmun IA

Oskaloosa Madison M. Muir IA

Oskaloosa Trae D. Jarvis IA

Oskaloosa Marcus A. Christensen Mess IA

Oskaloosa Clarissa R. Northcutt IA

Oskaloosa Ryan L. Greer IA

Oskaloosa Emily R. Hilpert IA

Oskaloosa Spencer C. Thornton IA

Oskaloosa Caleb N. Bartlow IA

Ottumwa Gabriela Garcia Medina IA

Ottumwa Nayeli Juarez-Pallares IA

Ottumwa Sage C. Rupp IA

Ottumwa Emma F. Ashlock IA

Ottumwa Karlie J. Mitchell IA

Ottumwa Andrew N. Argueta IA

Ottumwa Justin L. Chapple IA

Ottumwa Cassandra L. Bohannon IA

Ottumwa Jose G. Molina IA

Ottumwa Scarlett C. Stater IA

Ottumwa Kody R. Chamberlain IA

Ottumwa Olivia N. Willis IA

Ottumwa Steve Lemoupa IA

Ottumwa Olivia I. Shields IA

Ottumwa Ricardo Sosa IA

Ottumwa Efrain Reyes, Jr. IA

Ottumwa Kelsey Sample IA

Ottumwa Dallas N. Pilcher IA

Ottumwa Carson M. McClellan IA

Ottumwa Grace A. Argueta IA

Ottumwa Jason W. Rukgaber IA

Ottumwa Chelsie J. Schooley IA

Ottumwa Deja S. Charleston IA

Ottumwa Karen A. Patino IA

Ottumwa Drake A. Drewry IA

Ottumwa Wyatt C. Barwick IA

Ottumwa Nicole C. Marble IA

Ottumwa Tyler F. Johns IA

Ottumwa Timothy A. Matthews IA

Ottumwa Ethan T. Leu IA

Ottumwa Vicente M. Guerrero IA

Ottumwa Cody E. Henderson IA

Ottumwa Isaac D. Eaton IA

Ottumwa Kelsie R. Swope IA

Ottumwa Benjamin Schradle IA

Ottumwa Daniel Martinez IA

Ottumwa Celeste L. Cividanes IA

Ottumwa Teshema C. Monroe IA

Ottumwa Davyon A. Ford IA

Ottumwa Chelsea T. Maher IA

Ottumwa Abigail E. Fergus IA

Ottumwa Zacharey T. Burtch IA

Ottumwa Nalleli Nava Tellez IA

Ottumwa Halten Aine IA

Pella Susanna N. Vepruk IA

Pella Adam D. Carnicle-Maile IA

Pella Liam T. Peffers IA

Plano Seth M. Sherwood IA

Pleasantville Jacob O. Boyles IA

Pleasantville Justin D. Nickel IA

Pleasantville Seth J. Schumacher IA

Solon Sarah E. Portugue IA

Stockport Austin M. Summers IA

Stockport Jacy C. Droz IA

Unionville Isabel M. Hanes IA

Urbandale Anna C. Wallace IA

Urbandale Nolen Cayer IA

Washington Lynn A. Harvey IA

Washington Desiree Anne L. Pingol IA

Washington Jessica Canny IA

Washington Bradley J. Anderson IA

West Des Moines Mary J. Kent IA

What Cheer Zachariah N. Gragg IA

Williamsburg Dustin R. Deopere IA

Anchorage Cinimin Alsworth AK

Alexandria Abigail G. Reed MO

Callao Andrew B. Payne MO

Kirksville Yves M. Muzingu MO

Lancaster Morgan Wilcox MO

Igersheim Lukas Glade

San Pedro Sula Luis E. Perez

Tomigusuku Yuto Takuma