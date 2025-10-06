Oskaloosa News Community Calendar October 6–12, 2025

Monday, October 6

Book Signing with Jamie Hulker — 10:00 AM–5:00 PM — Stepping Stones & Eagles Nest, Oskaloosa

Airport Commission — 4:30 PM — Oskaloosa Municipal Airport, 2973 Urbana Ave

City Council Regular Meeting — 6:00 PM — Oskaloosa City Hall Council Chambers

National 4-H Week (Day 2) — 8:00 AM — Mahaska County Extension Office

Tuesday, October 7

Planning & Zoning Commission — 4:30 PM — Oskaloosa City Hall

William Penn University Women’s Volleyball vs Central JV — 5:00 PM — Penn Activity Center

William Penn University Women’s Volleyball vs St. Ambrose — 5:40 PM — Penn Activity Center

Oskaloosa 7th Grade Volleyball @ Newton (Berg Middle School) — 4:15 PM

Oskaloosa 8th Grade Football vs Newton — 4:30 PM — Oskaloosa Stadium

Wine Tasting at Rosso & Wine — 5:00 PM–7:00 PM — Penn Central Mall, Oskaloosa

Full Bloom Brewhouse: Osky-tober Fest Kick-Off — Evening — Full Bloom Brewhouse, Oskaloosa

National 4-H Week (Day 3) — 8:00 AM — Mahaska County Extension Office

Wednesday, October 8

Homeschool Science Lab: Atlatl Throwing — 10:00 AM–11:00 AM — Environmental Learning Center, Oskaloosa

MAKE Time (Open Studio) — 5:00 PM–7:00 PM — Oskaloosa Art Center

National 4-H Week (Day 4) — 8:00 AM — Mahaska County Extension Office

Thursday, October 9

Oskaloosa Girls Varsity Swimming — 5:30 PM — Mahaska County YMCA

Oskaloosa Volleyball JV2 @ Eddyville-Blakesburg-Fremont — Time TBD — EBF High School

National 4-H Week (Day 5) — 8:00 AM — Mahaska County Extension Office

Friday, October 10

Full Bloom Brewhouse: Osky-tober Fest 5K & Live Music — 5:30 PM — Full Bloom Brewhouse, Oskaloosa

Art Uncorked! — 6:00 PM–8:00 PM — Oskaloosa Art Center

Oskaloosa Varsity Football vs Pella — 7:00 PM — Oskaloosa Stadium (Lacey Complex)

EBF Varsity Football vs Regina Catholic — 7:00 PM — EBF High School (Senior Night)

North Mahaska Varsity Football vs Earlham — 7:00 PM — North Mahaska High School, New Sharon

Southern Iowa Speedway: Fall Challenge Race — Time TBD — 615 N I St, Oskaloosa

National 4-H Week (Day 6) — 8:00 AM — Mahaska County Extension Office

Saturday, October 11

Oskaloosa Farmers Market — Morning — City Park, Oskaloosa

National 4-H Week (Day 7) — Afternoon — Mahaska County Extension Office

Sunday, October 12

No major public events listed as of this update

