Oskaloosa News Community Calendar October 6–12, 2025
Monday, October 6
Book Signing with Jamie Hulker — 10:00 AM–5:00 PM — Stepping Stones & Eagles Nest, Oskaloosa
Airport Commission — 4:30 PM — Oskaloosa Municipal Airport, 2973 Urbana Ave
City Council Regular Meeting — 6:00 PM — Oskaloosa City Hall Council Chambers
National 4-H Week (Day 2) — 8:00 AM — Mahaska County Extension Office
Tuesday, October 7
Planning & Zoning Commission — 4:30 PM — Oskaloosa City Hall
William Penn University Women’s Volleyball vs Central JV — 5:00 PM — Penn Activity Center
William Penn University Women’s Volleyball vs St. Ambrose — 5:40 PM — Penn Activity Center
Oskaloosa 7th Grade Volleyball @ Newton (Berg Middle School) — 4:15 PM
Oskaloosa 8th Grade Football vs Newton — 4:30 PM — Oskaloosa Stadium
Wine Tasting at Rosso & Wine — 5:00 PM–7:00 PM — Penn Central Mall, Oskaloosa
Full Bloom Brewhouse: Osky-tober Fest Kick-Off — Evening — Full Bloom Brewhouse, Oskaloosa
National 4-H Week (Day 3) — 8:00 AM — Mahaska County Extension Office
Wednesday, October 8
Homeschool Science Lab: Atlatl Throwing — 10:00 AM–11:00 AM — Environmental Learning Center, Oskaloosa
MAKE Time (Open Studio) — 5:00 PM–7:00 PM — Oskaloosa Art Center
National 4-H Week (Day 4) — 8:00 AM — Mahaska County Extension Office
Thursday, October 9
Oskaloosa Girls Varsity Swimming — 5:30 PM — Mahaska County YMCA
Oskaloosa Volleyball JV2 @ Eddyville-Blakesburg-Fremont — Time TBD — EBF High School
National 4-H Week (Day 5) — 8:00 AM — Mahaska County Extension Office
Friday, October 10
Full Bloom Brewhouse: Osky-tober Fest 5K & Live Music — 5:30 PM — Full Bloom Brewhouse, Oskaloosa
Art Uncorked! — 6:00 PM–8:00 PM — Oskaloosa Art Center
Oskaloosa Varsity Football vs Pella — 7:00 PM — Oskaloosa Stadium (Lacey Complex)
EBF Varsity Football vs Regina Catholic — 7:00 PM — EBF High School (Senior Night)
North Mahaska Varsity Football vs Earlham — 7:00 PM — North Mahaska High School, New Sharon
Southern Iowa Speedway: Fall Challenge Race — Time TBD — 615 N I St, Oskaloosa
National 4-H Week (Day 6) — 8:00 AM — Mahaska County Extension Office
Saturday, October 11
Oskaloosa Farmers Market — Morning — City Park, Oskaloosa
National 4-H Week (Day 7) — Afternoon — Mahaska County Extension Office
Sunday, October 12
No major public events listed as of this update
Have an event coming up?
Oskaloosa News wants to help spread the word!
Send your event details to info@oskynews.org or message us directly on Facebook so we can add it to the next Community Calendar.