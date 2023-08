IHCC Releases 2023 Summer Term Honor Roll

AUGUST 23, 2023

OTTUMWA — Indian Hills Community College has released the names of the 127 students who were on the college’s academic Honor Roll for the 2023 Summer Term. To be included on the Honor Roll an IHCC student must be enrolled fulltime and have a grade point average for the term of 3.5 or higher on a 4.0 scale.

(We would appreciate it if you would publish the names of the Indian Hills students on this list whose hometowns are in your paper’s circulation area as space permits.)

Agency Jake R. McDowell IA

Albia Sarah M. Matt IA

Albia Avery E. Halstead IA

Albia Carlie J. Ford IA

Albia Casen A. Baker IA

Allerton Logan Berndt IA

Ankeny Cassie E. Brewer IA

Batavia Justin L. Peters IA

Beacon Avery D. Kauffman IA

Birmingham Kayleigh S. Jones IA

Blakesburg Kaylie C. Lyon IA

Blakesburg Peyton K. Deevers IA

Bloomfield Kaylea D. Hopkins IA

Bloomfield Jeffrey C. Birkner IA

Carroll Emily R. Weber IA

Cedar Colton Sheldon IA

Centerville Maurice Carter IA

Centerville Alesia D. McDaniels IA

Centerville Andrea L. Rottman IA

Centerville Connager G. Logsdon IA

Centerville Jessica A. Kimm IA

Chariton Milana J. Gogan IA

Chariton VanEssa E. Pyatak IA

Chariton Avelina A. Popkov IA

Chariton Cheyenne P. Michael IA

Chariton Alexander J. Shelton IA

Chariton Logan L. Newsum IA

Danville Deseree L. Sowell IA

Dayton Margaret J. Anderlik IA

Delta Josephine K. Kuntz IA

Des Moines Mallory R. Pierce IA

Des Moines Samuel Gitonga IA

Des Moines Kaitlynn M. Jackson IA

Donnellson Abigail R. Brooks IA

Douds Randall W. Wells IA

Douds Devin Johnson IA

Drakesville Audrey D. Wiegand IA

Eddyville Mark D. Doroteo IA

Eldridge Logan Soedt IA

Exline Allison M. Casteel IA

Fairfield Erin O. Eddy IA

Fairfield Aidan C. Tabili IA

Fairfield Anthony J. Roe IA

Fairfield Adam Ziv IA

Fairfield Kathleen M. Pepin IA

Farmington Heather J. Cline IA

Floris Sierra L. Bales IA

Floris Melanie A. Rush IA

Floris Bailee Peterson IA

Hedrick Landon C. Harl IA

Hedrick Taylor O. Parmenter IA

Hedrick Gavin D. Harl IA

Indianola Danielle F. Knisley IA

Johnston Shay C. Polson IA

Keokuk Patrick J. Goetz IA

Knoxville Kristina A. Shkiryak IA

Knoxville Caleb D. Book IA

Knoxville Joseph W. Eckheart IA

Lake View Kaylee L. Odendahl IA

Lovilia Sarah E. Gatewood IA

Marion Thomas J. McAllister IA

Montezuma Kylee J. Taylor IA

Moravia Ashtyn R. Ellison IA

Moulton Riley K. Miller IA

Moulton Dakota Breeding IA

Mount Pleasant Alyssa S. Dascher IA

Mount Pleasant Dalton L. Smith IA

Mystic Adam J. Koll IA

Mystic Alanis N. Emmart IA

New Sharon Thomas J. Spoelstra IA

Oakville Emmalee A. Lanz IA

Oskaloosa Marcus A. Christensen Mess IA

Oskaloosa Seth E. VanDerecken IA

Oskaloosa Justine L. Munger IA

Ottumwa Brian Gonzalez IA

Ottumwa Dakota C. Garrison IA

Ottumwa Bailey J. Skarbek IA

Ottumwa Quintin P. Hull IA

Ottumwa Danay C. Garcia IA

Ottumwa Mariah L. Van Syoc IA

Ottumwa Stephanie N. Meyers IA

Ottumwa Grace A. Argueta IA

Ottumwa Diana Dominguez IA

Ottumwa Jessie J. Olson IA

Ottumwa Jacob D. Stringari IA

Ottumwa Jose G. Molina IA

Ottumwa Robert T. Colyer IA

Ottumwa Ryne K. Pickrell IA

Ottumwa Heidi M. Butler IA

Ottumwa Nalleli Nava Tellez IA

Ottumwa Trevor S. Harp IA

Ottumwa Tabitha P. Gooden IA

Ottumwa Kristi L. Moeller IA

Ottumwa Blair R. Wright IA

Ottumwa Roberto E. Ponce IA

Ottumwa Patrick Mto IA

Ottumwa Efrain Reyes, Jr. IA

Ottumwa Katherine L. Batterson IA

Ottumwa Hannah R. Lisk IA

Ottumwa Emma Ashlock IA

Ottumwa Kolton M. Jones IA

Ottumwa Kiya M. Chapin IA

Pella Charles L. Cutter, Jr. IA

Pella Lainey G. Hull IA

Pleasant Hill Sophie N. Baccam IA

Riverside Cullen M. Klebe IA

Rose Hill Tamara L. Hassman IA

Seymour Olivia J. Power IA

Seymour Mason P. Sulser IA

Sigourney Zachary M. Ives IA

Sigourney Brooke L. Waechter IA

Solon Sarah E. Portugue IA

Somers Kelly H. Linquist IA

Urbandale Almina Delic IA

Wapello Lindsy J. Massner IA

Washington Haley M. Escobedo IA

Waukee Alisa H. Hasanovic IA

West Burlington Joleen M. Kelly IA

Whittemore Tara A. Kron IA

Winterset Amanda M. Stauble IA

Anchorage Cinimin Alsworth AK

Fruita Montana H. Porter CO

Jerseyville Samuel B. Ward IL

Nauvoo Neal D. Kyle IL

Clifton Hill Joshua D. Crutchfield MO

Durham Adalyn J. Johnson MO

Madison Caleb J. Gibler MO