IHCC Releases 2023 Summer Graduate List

AUGUST 28, 2023

OTTUMWA — Indian Hills Community College has released the names of the students who completed their graduation requirements at the end of the 2023 Summer Term.

This is a list of students who received an Associate of Arts (AA) degree, Associate of Science (AS) degree, Associate of Applied Science (AAS) degree, Diploma (DIP), or Certificate (CER) from IHCC.

(The students are listed by hometown. We would appreciate it if you would publish the names of students whose hometowns are in your paper’s circulation area as time and space permit.)

Afton Bailey Ann Thatcher IA AAS

Ainsworth Haylee Anne Wilson IA AAS

Albia Carlie J. Ford IA AAS

Albia Sarah Marie Matt IA DIP

Albia Tessa Nicole Orsini IA AAS

Albia Grace Meredith Roberts IA DIP

Albia Maddison Mae Saner IA AA

Albia Taylor Kaylin Luce IA AA

Albia Marrisa A Terrell IA AA

Allerton Crystal Lee Ewing IA DIP

Ankeny Cassie E Brewer IA DIP

Batavia Justin L Peters IA AAS

Birmingham Kayleigh S Jones IA AA

Blakesburg Peyton Deevers IA DIP

Blakesburg Elisabeth Ann Glosser IA AAS

Bloomfield Jenna K. Marlow IA DIP

Bloomfield Taylor M. Thordarson IA DIP

Brighton Tonia Rebling IA AAS

Brighton Hannah N. Hughes IA DIP

Burlington Hallie D Todd IA AAS

Bussey Brooklyn E. Powless IA DIP

Centerville Jed R Ford IA AA

Centerville Connager G Logsdon IA DIP

Centerville Emily Moorman IA DIP

Centerville Jessica A. Kimm IA DIP

Centerville Owen J. Williams IA DIP

Chariton Milana Gogan IA DIP

Chariton Cheyenne P Michael IA AAS

Chariton Avelina A Popkov IA AAS

Chariton Emilio S. Garcia IA DIP

Chariton Jayden J Jensen IA DIP

Cincinnati Brooklyn R Cossolotto IA DIP

Colfax Olivia Joy VanHeukelom IA AAS

Dayton Margaret J Anderlik IA AAS

Derby Katie Ann Bradford IA DIP

Des Moines Kaitlynn M Jackson IA DIP

Des Moines Jill K. Bougher IA DIP

Donnellson Abigail R Brooks IA AAS

Douds Adam J. Kerr IA DIP

Dow City Alexia L Miller IA AAS

Drakesville Audrey Wiegand IA DIP

Eldon Allison N Sloan IA AA

Eldon Alexia Madeline McClure IA AAS

Exline Allison M Casteel IA DIP

Fairfield Tiffany A Hovorka IA DIP

Fairfield Mikael Anderson IA AA

Farmington Heather Cline IA DIP

Farmington Hannah G Hudson IA AAS

Farmington Taija J. Hewett IA AA

Floris Bailee Peterson IA AAS

Fort Madison Jasper Krone IA AAS

Fremont Emily Dicks IA AA

Fremont Taylor A Rea IA AAS

Garden Grove Samantha L Perryman IA AA

Harlan Reanna G Obrecht IA AAS

Harlan Olivia D Steadham IA AAS

Independence Felicia M Morris IA DIP

Indianola Danielle F Knisley IA AAS

Indianola Aaron Gebhart IA DIP

Iowa City Joel S Munzila IA AA

Kellogg Jerrica L McGuire IA AAS

Keokuk Raven Arlandria McClinton IA DIP

Knoxville Jordan M Mann IA AA

Knoxville Kristina A Shkiryak IA DIP

Knoxville Alyssa D Vaske IA DIP

Lake View Laryn L Sharp IA AAS

Lovilia Gabriel B Helmon IA AA

Montezuma Kylee Taylor IA AAS

Montezuma Taylor Marie Johnson IA AAS

Moravia Callie J Benjamin IA AA

Moulton Riley Kay Harris IA AAS

New Sharon Madison K Huddleston IA DIP

Newton Haylee A Ferguson IA AAS

Oakville Emmalee A Lanz IA DIP

Oskaloosa Ryan E Mabee IA DIP

Oskaloosa Rebecca L Slaymaker IA AAS

Oskaloosa Seth E. VanDerecken IA DIP

Oskaloosa Jarrett Czerwinski IA AAS

Ottumwa Cinimin Alsworth IA DIP

Ottumwa Cinimin Alsworth IA AAS

Ottumwa Grace Anaia Argueta IA AAS

Ottumwa Sophie Nichole Baccam IA AAS

Ottumwa Yolanda L. Barnes IA DIP

Ottumwa Heidi M. Palm IA AAS

Ottumwa Sheila E. Castaneda IA DIP

Ottumwa Alicia E. Chacon IA DIP

Ottumwa Kiya Chapin IA DIP

Ottumwa Ashley A De Paz IA AA

Ottumwa Tabitha Paige Gooden IA DIP

Ottumwa Ryan Andrew Hagist IA AAS

Ottumwa Stephen A. D. Heckart IA DIP

Ottumwa Emeli Herrera Franco IA DIP

Ottumwa Joyce Hidalgo IA DIP

Ottumwa Markee Jackson IA AA

Ottumwa Kolton M Jones IA DIP

Ottumwa Blake Walker Leu IA DIP

Ottumwa Mariana Lopez Duran IA DIP

Ottumwa Jacob W. Mamlock IA DIP

Ottumwa Heidi M Merrill IA AA

Ottumwa Kristi L Moeller IA DIP

Ottumwa Meggan N Munley IA DIP

Ottumwa Nalleli Nava Tellez IA AAS

Ottumwa Kaylee Odendahl IA AAS

Ottumwa Emmajean Marie Owings IA DIP

Ottumwa Cole Joseph Payne IA AAS

Ottumwa Efrain Reyes IA AAS

Ottumwa Breeanna K Robertson IA DIP

Ottumwa Chloe Katherine Schneckloth IA DIP

Ottumwa Bailey J Skarbek IA DIP

Ottumwa Jeremy L Tahtinen IA AAS

Ottumwa Mathew L. Warner IA DIP

Ottumwa Cody A Whennen IA AA

Ottumwa Blair R Wright IA DIP

Ottumwa Saul Rivera Torres IA AAS

Ottumwa Emily A Grooms IA AA

Ottumwa Eloise Kjer IA AAS

Ottumwa Diana Dominguez IA AA

Ottumwa Emanuelle Trott IA DIP

Ottumwa Jorge Y. Lopez Rodriguez IA DIP

Ottumwa Kyla Fear IA DIP

Ottumwa Brandon N. Bossler IA AA

Ottumwa Kelsey M. Shoop IA AA

Ottumwa Robert T. Colyer IA DIP

Ottumwa Neal D. Kyle IA DIP

Pella Christopher Hols IA AA

Pella Brooke N Slings IA DIP

Pella Michael D Suplee IA DIP

Polk City Teagan L Hall IA AA

Prairie City Morgan Elaine Wahlert IA AAS

Pulaski Garl J Norman IA AAS

Rose Hill Kyle L. Davis IA AAS

Seymour Saharra K Dickenson IA DIP

Sigourney Brooke Lynn Waechter IA AAS

Solon Sarah E Portugue IA AAS

Somers Kelly H K Linquist IA DIP

Stockport Anna Macie Beebe IA DIP

Stockport Kayla M Harkless IA AAS

University Park Adam C. Lobberecht IA DIP

Urbandale Almina Delic IA AAS

Walker Jillian J Smith IA AA

Waukee Alisa Hana Hasanovic IA AAS

Webster Megan T Glandon IA AA

What Cheer Madison A. Richard IA DIP

Wilton Ryleigh J Stevens IA DIP

Winterset Amanda Stauble IA DIP

Tucson Rodolfo Reyes-Acedo AZ AAS

Oceanside Giselle Jeaninne Manning CA AA

Fruita Montana H. Porter CO AA

Miami Adrian Leon Vargas FL AA

Alpharetta Christopher William McFerrin GA AA

Blandinsville Carrie I. Combites IL DIP

Brooklyn Park Jia D Lewis MN AA

Alexandria Abigail Grace Reed MO AAS

Durham Adalyn J. Johnson MO AAS

Edina Kinsley A Johnson MO AAS

Kansas City Noah J. Walker MO AAS

Kirksville Trey H Bailey MO AAS

Lancaster Tinley L Roberts MO AA

Lewistown Amber L Megee MO AA

Livonia Shaylea R Vestal MO AA

Maywood Ella F. Wenneker MO CER

Queen City Kennedy C Miller MO AAS

Queen City Kody L. Snider MO AAS

York Haven Andrew Srebroski PA AA

Bluefield Suravieve L Robertson WV AA

Izmir Esra Akcay AA

Santo Domingo Erica Calderon Rosario AA

Tokyo Masataka Kubota AA