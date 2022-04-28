Mahaska County Candidates For June 7th, 2022 Primary Election

CANDIDATES FOR JUNE 7, 2022
PRIMARY ELECTION
MAHASKA COUNTY
*Incumbent

UNITED STATES SENATOR
Democratic Party
Abby Finkenauer
Michael Franken
Glenn Hurst
Republican Party
*Chuck Grassley
Jim Carlin

UNITED STATES REPRESENTATIVE DISTRICT 1
Democratic Party
Christina Bohannan
Republican Party
*Mariannette Miller-Meeks

STATE GOVERNOR
Democratic Party
Deidre DeJear
Republican Party
*Kim Reynolds

SECRETARY OF STATE
Democratic Party
Joel Miller
Eric Van Lancker
Republican Party
*Paul D. Pate

AUDITOR OF STATE
Democratic Party
*Rob Sand
Republican Party
Todd Halbur
Mary Ann Hanusa

TREASURER OF STATE
Democratic Party
Roby Smith
Republican Party
*Michael L. Fitzgerald

SECRETARY OF AGRICULTURE
Democratic Party
John Norwood
Republican Party
*Mike Naig

ATTORNEY GENERAL
Democratic Party
*Tom Miller
Republican Party
Brenna Bird

STATE SENATOR– DISTRICT 19
Democratic Party
Tyler Stewart
Republican Party
*Ken Rozenboom

STATE SENATOR– DISTRICT 44
Democratic Party
No Candidate
Republican Party
Adrian Dickey

STATE REPRESENTATIVE – DISTRICT 37
Democratic Party
Mike Overman
Republican Party
Barb Kniff McCulla
Jon Thorup

STATE REPRESENTATIVE – DISTRICT 88
Democratic Party
Lisa Ossian
Republican Party
Helena J. Hayes
*Dustin D. Hite

MAHASKA COUNTY SUPERVISOR
Democratic Party
No Candidate
Republican Party
*Steven Wanders
*Chuck Webb

MAHASKA COUNTY TREASURER
Democratic Party
No Candidate
Republican Party
*Connie J. Van Polen

MAHASKA COUNTY RECORDER
Democratic Party
No Candidate
Republican Party
Jody Van Patten

MAHASKA COUNTY ATTORNEY
Democratic Party
No Candidate
Republican Party
*Andrew Jay Ritland

Posted by on Apr 28 2022. Filed under Local News. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

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