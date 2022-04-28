Mahaska County Candidates For June 7th, 2022 Primary Election
CANDIDATES FOR JUNE 7, 2022
PRIMARY ELECTION
MAHASKA COUNTY
*Incumbent
UNITED STATES SENATOR
Democratic Party
Abby Finkenauer
Michael Franken
Glenn Hurst
Republican Party
*Chuck Grassley
Jim Carlin
UNITED STATES REPRESENTATIVE DISTRICT 1
Democratic Party
Christina Bohannan
Republican Party
*Mariannette Miller-Meeks
STATE GOVERNOR
Democratic Party
Deidre DeJear
Republican Party
*Kim Reynolds
SECRETARY OF STATE
Democratic Party
Joel Miller
Eric Van Lancker
Republican Party
*Paul D. Pate
AUDITOR OF STATE
Democratic Party
*Rob Sand
Republican Party
Todd Halbur
Mary Ann Hanusa
TREASURER OF STATE
Democratic Party
Roby Smith
Republican Party
*Michael L. Fitzgerald
SECRETARY OF AGRICULTURE
Democratic Party
John Norwood
Republican Party
*Mike Naig
ATTORNEY GENERAL
Democratic Party
*Tom Miller
Republican Party
Brenna Bird
STATE SENATOR– DISTRICT 19
Democratic Party
Tyler Stewart
Republican Party
*Ken Rozenboom
STATE SENATOR– DISTRICT 44
Democratic Party
No Candidate
Republican Party
Adrian Dickey
STATE REPRESENTATIVE – DISTRICT 37
Democratic Party
Mike Overman
Republican Party
Barb Kniff McCulla
Jon Thorup
STATE REPRESENTATIVE – DISTRICT 88
Democratic Party
Lisa Ossian
Republican Party
Helena J. Hayes
*Dustin D. Hite
MAHASKA COUNTY SUPERVISOR
Democratic Party
No Candidate
Republican Party
*Steven Wanders
*Chuck Webb
MAHASKA COUNTY TREASURER
Democratic Party
No Candidate
Republican Party
*Connie J. Van Polen
MAHASKA COUNTY RECORDER
Democratic Party
No Candidate
Republican Party
Jody Van Patten
MAHASKA COUNTY ATTORNEY
Democratic Party
No Candidate
Republican Party
*Andrew Jay Ritland