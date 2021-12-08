OHS 1st Trimester Honor Roll
* 4.0
09 Adkins Conner
09 Bihn Madison
09 Bullock Deondre
09 Bullock Deontre
09 Campbell Rees *
09 Chamberlin Madison
09 Cloyed Kenneth
09 Coenen Maddison
09 Davis Taylor
09 DeRonde Gracie
09 DeRonde Jaden
09 Doty Taylor
09 Ebelsheiser Avree
09 Edwards Xavier
09 Fenton Breauna
09 Fenton Libby
09 Flynn Paige
09 Fuller Aliyah
09 Gillespie Hayley
09 Gleason Sydney
09 Greenhalgh Jacob
09 Grubb Karly
09 Hampton Ashley
09 Hicks Kelsie
09 Holdsworth Parker
09 Kool Grady
09 Lee Emerson
09 Leonard Annabelle
09 Linder Jake
09 Lorentzen Ty
09 Luck Reid
09 Mason Chloe *
09 McCain Elizabeth
09 McCain Miley
09 McCombs Rachel
09 McKee Claire
09 McSparen Bella
09 Nelson Hannah *
09 Perla Alexander
09 Phillips-Sisul Jackson
09 Pierson Cameron
09 Plate Laynie
09 Plumb Bradley
09 Pollock Isabella
09 Prather Alexis
09 Prendergast Molly *
09 Quang William
09 Rayl Lydia
09 Rice Akasha
09 Ridenour Ava
09 Roozeboom Sawyer
09 Rupprecht Cooper
09 Shelton Neesa
09 Shinn Carter
09 Shipman Nicholas
09 Smith Oliver
09 Snitker Griffin
09 Spangenburg Lilian
09 Stephen Natalie
09 Stodghill Andrew
09 Stone Natalie
09 Takahashi Minami
09 Tarr Abigail
09 Teeter Alanna
09 Thomas Kamden
09 Toubekis Lukas
09 VanDonselaar Bethany
09 VanDonselaar Joshua
09 VanEngelenhoven Hudson
09 VanHemert Caitlyn
09 VanRheenen Shannon
09 Vernooy Madelyne
09 Vos Megan
09 Wells-Stout Emmalee *
09 Winchel DaMarion
09 Winder William
09 Woods Vanessa
f Adam Evelyn *
10 Adams Ashton
10 Adams Emma
10 Arellano-Munoz Alison
10 Ayala Aubrey
10 Baker JaShaden
10 Barnhart Boston
10 Beane Addison *
10 Biddle Zoe
10 Bjornson Ashlyn
10 Blanco Carter
10 Bonnett Lily
10 Bowen Amelia
10 Bunnell Augustus
10 Cassens Camryn *
10 Davis Kylie
10 DeCook Joshua
10 Doty Kira
10 Drost Morgan
10 Farmer Ellijah
10 Flaherty Karter
10 Glover Grace
10 Grubb Wyatt
10 Harbour Chloe
10 Harbour Hailey
10 Haugen Kaylee
10 Higgins Reagan
10 Huebschen Maci
10 Johnson Kassandra
10 Johnson Lydia
10 Katko Andrew
10 Kelderman Nathan
10 Kim Dongha
10 Knudtson Kaelan
10 Magana-Garcia Elena
10 McKain Addison
10 Milburn-VanWyk Reese
10 Moore Grace *
10 Mori Haruna
10 Patel Meer
10 Peterson Reed
10 Phillips Sarah
10 Playle Jaylin
10 Quang Hannah
10 Roach John
10 Roethler Garrett
10 Scholes Aidan
10 Schultz Camryn
10 Schutz Jacob
10 Shafer Jackson
10 Shilling Mia
10 Sirovy Rebecca *
10 Smith Bailee
10 Smith Brayden
10 Smith Vanessa
10 Snell Chloe
10 Teeter Kylie
10 Terpstra Johnathon
10 Utterback Gwyneth *
10 VanArkel Hayley
10 VanDerWal Connor
10 VanDonselaar Zechariah
10 VanEngelenhoven Kimber
10 VanHemert Cailey
10 VanVeldhuizen Lydia *
10 VanWyk Devyn
10 Veenstra Scott
10 Walter Emily
10 Welch Rebekah
10 Willett Trevor
11 Adam Elliott
11 Allen Orion
11 Allman Brody
11 Anderson Jaison
11 Barnes Jordan
11 Barnhart Brody
11 Biddle Michael
11 Bihn Mallory
11 Blommers Presley *
11 Bolibaugh Waylon
11 Briggs Karsen
11 Bunnell Alleysha
11 Bunnell Joshua
11 Butler Cael
11 Cheney Audree
11 Christ Alexander
11 Coenen Austen
11 Cohrt Caleb
11 Cortez Devin
11 Crisp Mason
11 DeJong Tucker
11 Doty Ava
11 Drost Taylor
11 Elliott Raeann
11 Ford Morgan
11 Gunn Hailey
11 Guthrie Dominic
11 Haefner Aaron
11 Haefner Sean
11 Halverson Braeton
11 Hampton Dylan
11 Helm Mya
11 Hunt Brianna
11 Ide Andalyn
11 Ingamells Brett *
11 Jennings Ryan
11 Keough Anderson *
11 Landers Hailey
11 Lindgren Abigail
11 Lindgren Brenna
11 Lindgren Callie
11 Marsh Katelyn
11 Meador Amelia
11 Miller Trey
11 Moorman Madeline
11 Morris Lawson
11 Muir Olivia *
11 Nelson Elliot *
11 Nolan Alexandra *
11 North Aiden
11 Oswald Nicholas
11 Otto Andrew
11 Parks Jarrod
11 Patzel Dylan *
11 Payne Madison
11 Ramos Adriana
11 Rice Zane
11 Roach Lucy
11 Roorda Drake
11 Siebens Anthony
11 Siroky Korbin
11 Smith Marshall
11 Snitker Mya
11 Snyder Payton
11 Stek Jakob
11 Strait Myles *
11 Tarbell Lauren
11 Teague Ashton
11 Thomas Natalie
11 VanDonselaar Leah
11 VanLeuven Dominick
11 Walker Maleah
11 Weber Benjamin
11 Westercamp Tatum
11 Whitehead Ryan
11 Wilford Abigail
11 Zickefoose Talan
12 Adam Sage
12 Allen Devin
12 Blanco Aubree *
12 Boender Aubrey *
12 Bollman Charisa
12 Briggs Landon
12 Campbell William
12 Carriker Emily
12 Carter Addison *
12 Castillo-Basham Emma
12 Cavan Christian
12 Collett Jessica
12 Cowman Hunter
12 Czerwinski Jarrett
12 Czerwinski Jordan *
12 Davis Teagan
12 DeRonde Autumn
12 DeRonde Faith
12 DeRonde Jennah
12 DeWees Kyrsten
12 Diggins Kirstin
12 Drost Abigale *
12 Drost Andrew *
12 Dykstra Samuel *
12 Ebelsheiser Rylee
12 Engelhardt Breana
12 Fee Zachary
12 Feudner Warren
12 Flaherty Gracee
12 Flaherty Keaton
12 Fresquez Marcus
12 Frost Rachel
12 Gasper John *
12 Genskow Carson *
12 Gordon Olivia
12 Green Andrew
12 Hafner Ryan
12 Heidebrink Laney
12 Hildenbrand Aiden
12 Hols Andrew
12 Katko Marissa *
12 Kauffman Avery
12 Kelderman Caden
12 Kilgus Trishelle
12 Kim Mina
12 Knoot Tate
12 Kool Aubree
12 Krier Macie *
12 Kutz Joseph
12 Lashley Tyler
12 Leonard William
12 Linder Shannon *
12 Main Ali *
12 Malloy Carly
12 Mason Aidan
12 Mason Brennan
12 Maxwell Allyson
12 McDougall Ashlyn
12 Messamaker Miranda
12 Messerli Chloe
12 Nelson David
12 Nelson Josiane
12 Nicolas Nayeli
12 Nienkerk Hayden
12 North Charles
12 O’Day Brant
12 Ordaz Junior
12 Phillips Lucas
12 Plate Dalton
12 Potot Caitleen *
12 Purdum Dominic
12 Richardson Brooke *
12 Roach Ella *
12 Roberts Keygan
12 Rockhold Avery
12 Roehler Madison
12 Sarver Chloe’
12 Scholes Aaron *
12 Scott Aden *
12 Sellers Keaton
12 Sherman Andrew
12 Silvers Camden
12 Snitker Colin
12 Stodghill Olivia *
12 Tabbert Emma
12 Tighe Donivan
12 VanderMeyden Jay
12 VanMersbergen Faith
12 Veenstra Emma
12 Vernooy Lily *
12 Walker Alayna
12 Walter Ryan
12 Whitley Jadelynn
12 Williams Cierra
12 Wilson Rylee,
12 Woods Telena,
12 Yang Khydin